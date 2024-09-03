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حادث سير مروع في الصين.. قتلى بينهم تلامذة وأولياء أمور

3
SEPTEMBER
2024
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صدمت حافلة مدرسية حشدا من الناس أمام مدرسة متوسطة شرقي الصين، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 5 تلامذة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
 
وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إنّ السائق "فقد السيطرة" على الحافلة لدى اقترابها من المدرسة في مدينة تايآن بمقاطعة شاندونغ عند الساعة 7:27 صباحا (23:27 ت غ الإثنين).
 
وصدمت الحافلة مجموعة من الأهالي والأطفال على جانب الطريق، وفق الشبكة التلفزيونية.
 
وأفادت الشبكة في تحديث بُعيد الساعة 11:30 صباحا أن "الحادث تسبّب حتى الآن بمقتل 11 شخصاً هم 6 أولياء أمور و5 تلامذة"، مشيرة أيضاً إلى وجود جريح بحالة "حرجة".
 
وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا بالغين ينحنون فوق أطفال تغطيهم الدماء ممدين على الطريق قرب حافلة رمادية.
 
وتمكنت وكالة فرانس برس من تحديد موقع الصور وهو المدرسة في شاندونغ حيث وقع الحادث.
 
وأوقفت الشرطة المحلية السائق و"بوشر التحقيق" في ملابسات الحادث، وفق "سي سي تي في".
 
وبدأ العام الدراسي الجديد في العديد من المدارس الرسمية في الصين هذا الأسبوع.
 
وكثيرا ما تقع حوادث مرور قاتلة في الصين بسبب تراخي معايير السلامة والقيادة المتهورة.
 
في يوليو قالت الشرطة إن عربة صدمت مشاة في مدينة شانغشا (وسط) ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 5.
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