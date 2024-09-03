سقط من ارتفاع شاهق.. نهاية مأساوية لأحد مدراء "أودي"

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لقي أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "أودي" حتفه بعد سقوطه من ارتفاع 10 آلاف قدم على بعد أميال قليلة من الحدود الإيطالية السويسرية يوم الأحد.

وذكرت تقارير إخبارية أوروبية أن فابريزيو لونجو، 62 عاما، الذي يدير عمليات شركة السيارات الفاخرة في إيطاليا، كان يتسلق جبل سيما باير في جبال آدميلو في شمال إيطاليا عندما سقط.

ونُقلت جثته إلى بلدة كاريسولو الإيطالية القريبة، وقد بدأت السلطات المحلية تحقيقا.

في عام 1987، بدأ لونجو مسيرته المهنية في صناعة السيارات مع شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات، حيث عمل في قسم التسويق.