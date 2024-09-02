إعتقال مسؤول عسكري روسي كبير بتهمة الفساد

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أعلنت لجنة تحقيق روسية اليوم الاثنين أن نائبًا لقائد منطقة ليننغراد العسكرية اعتقل للاشتباه في قبوله رشوة قدرها 20 مليون روبل (224 ألف دولار) في أحدث حلقة من سلسلة تحقيقات الفساد.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن المحققين قالوا إن الجنرال فاليري مومينيانوف ساعد عدة شركات في الفوز بعقود لتزويد الجيش بملابس مقابل المال.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع محاميه على الفور، ولم يتضح كيف رد المتهم على التهم الموجهة إليه.

وواجه العديد من كبار المسؤولين العسكريين تحقيقات جنائية منذ بدء إعادة هيكلة وزارة الدفاع في مايو أيار عندما حل أندريه بيلوسوف مكان سيرغي شويغو في منصب وزير الدفاع.