الانتخابات الرئاسية التونسية: المصادقة على ثلاثة مرشحين أبرزهم قيس سعيّد

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم ان القائمة النهائية للمرشحين الى الانتخابات الرئاسية تقتصر على ثلاثة أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة بذلك ثلاثة آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، بحسب ما نقلت "فرانس برس": "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم اعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية"، مشددا على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 آب قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".