إعصار أرجحها.. طائرة تتلوى في الهواء وتحبس الأنفاس

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لا تزال العاصفة الاستوائية "شانشان" تشق طريقها ببطء نحو الشمال الشرقي عبر اليابان متجهة نحو العاصمة طوكيو، اليوم السبت، مخلفة انهيارا طينيا أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتعطل القطارات وامتلاء ممرات قطارات الأنفاق بالمياه.

في الأثناء، وثق مقطع فيديو تأرجح طائرة في السماء وهي تكافح الرياح القوية الناجمة عن إعصار شانشان أثناء محاولة هبوطها الفاشلة في مطار فوكوكا.

وكانت العاصفة وصلت إلى اليابسة بالقرب من مدينة كونيساكي الساحلية في محافظة أويتا في الساعة 8:45 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعةلتتحرك نحو الشمال الشرقي، ما أدى إلى هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 180 كيلومترا في الساعة، وهي قوية بما يكفي لتفجير الشاحنات المتحركة، وفقا لوكالة إدارة الكوارث اليابانية.

إخطارات إخلاء

بينما بات حوالي 125.000 ألف أسرة في سبع محافظات بدون كهرباء في كيوشو، جراء العاصفة حسبما أكدت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية.

في حين نصحت السلطات ملايين المواطنين بالاستعداد للإخلاء في جميع أنحاء البلاد، خاصة في منطقة كيوشو المتضررة بشدةكما في أماكن بعيدة مثل يوكوهاما، ثاني أكبر مدينة في اليابان على الحدود مع العاصمة طوكيو.

كما حذرت من وجود خطر حدوث انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة.

بالتزامن أعلنت شركات الطيران، بما في ذلك ANA والخطوط الجوية اليابانية، إلغاء مئات الرحلات الجوية، بينما تم أيضًا تعليق العديد من خدمات القطارات والحافلات والعبارات في كيوشو.