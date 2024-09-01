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نشر التقرير النهائي للتحقيق في حادثة سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل رئيسي !

1
SEPTEMBER
2024
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وكالة تسنيم -

نشرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، التقرير النهائي للتحقيق في أبعاد وأسباب حادثة سقوط مروحية الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي ورفاقه.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن التقرير النهائي للتحقيق في أبعاد وأسباب حادثة سقوط مروحية الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي ورفاقه، قال، تم فحص كافة المستندات والوثائق المتعلقة بصيانة المروحية - منذ وقت الشراء والاستخدام حتى وقت الحادثة بما في ذلك الإصلاحات الرئيسية واستبدال الأجزاء الرئيسية والمهمة - وتم تنفيذ كافة الإجراءات وفقا للمعايير المحددة.

وأضاف، تمت أيضًا مراجعة الوثائق والمستندات المتعلقة بإصلاحات المروحية خلال الأربع سنوات الماضية من قبل الخبراء ولم يلاحظ أي مشاكل في عملية الإجراءات المتخذة.

وتابع، تم تسلم تقرير عن الوثائق والمراسلات المهمة - منذ وقت طلب المروحية من قبل مكتب الرئاسة، وتسليم المروحية، وتحديد كيفية أداء المهمة وإرسال المروحية من طهران إلى تبريز، والاستقرار في مطار تبريز، والتزود بالوقود، والعناية بالطائرات المروحية، وكيفية البدء، واستمرار مهمة الطيران إلى الأماكن المخصصة، والتي تتطابق مع التعليمات والإخطارات واللوائح والقواعد واللوائح والمعايير اللازمة.

وأضاف، تم فحص خرائط الطيران وتبين أن المروحية تحركت على المسار المتوقع ولم تنحرف عن هذا المسار.

وتابع، تم اختبار الأجزاء والأنظمة المتبقية من الطائرة المروحية وتبين أنه لم تكن هناك أي عيوب تؤثر على سقوط المروحية.

وأضاف، تم فحص أجزاء وأنظمة المروحية، ولم تظهر أي علامات تخريب في الأجزاء والأنظمة. وتم التحقيق في إمكانية استهداف المروحية من قبل الأنظمة الهجومية والدفاعية والحرب الإلكترونية وخلق مجال مغناطيسي وليزر، كما تم استبعاد أي من الحالات المذكورة في وقوع الحادثة.

وجاء في ملخص هذا التقرير: أن السبب الرئيسي لسقوط المروحية هو "الظروف المناخية والجوية المعقدة للمنطقة، في فصل الربيع"، في الظهور المفاجئ لـ "كتلة كثيفة من الضباب الكثيف والتصاعدي" واصطدام المروحية بالجبل.

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