"إسرائيل" تحدد هويات جثث الأسرى الستة بغزة

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بعد أقل من ساعة من إعلان البيت الأبيض حول العثور على جثث أسرى في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) العثور على جثث 6 أسرى وكشف عن هوياتهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأسرى هم:

- كرمل جات (39 سنة).

- عيدان يروشالمي (24 سنة).

- هيرش غولدبرغ بولين (أميركي الجنسية) (23 سنة).

- ألكسندر لوبانوف (32 سنة).

- ألموغ ساروسي (26 سنة).

- الرقيب أول أوري دانينو (25 سنة).

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صور الأسرى الذين تم العثور على جثثهم.

وأبلغ فريق الأسرى التابع لمديرية القوى العاملة في جيش "إسرائيل"، المسؤول عن مرافقة عائلات الرهائن، عائلاتهم.