«البناء»: الإدارة الأميركية تريد وقف إطلاق النار في غزة لكن وفق شروطها

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اشار خبراء في السياسية الأميركية في المنطقة لـ”البناء” الى أن الإدارة الأميركية تريد وقف إطلاق النار في غزة لكن وفق شروطها وأهمها العودة الى ما قبل حرب طوفان الأقصى ومنح “إسرائيل” ضمانات ومكاسب تتعلق بأمنها الاستراتيجي من الجبهات الثلاث: غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، إضافة الى ضمانات بعدم تغير واقع انتشار القوات الأميركية في المنطقة وتحديداً في سورية والعراق. ولذلك خرجت تصاريح من أكثر من مسؤول أميركي تحذّر من استهداف القوات الأميركية في سورية والعراق. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأميركية لم تضغط بالمستوى المطلوب على حكومة “إسرائيل” لوقف الحرب، لكون الحزبين الديمقراطي والجمهوري بحاجة الآن للصوت اليهودي في الانتخابات الأميركية حيث يحدد هذا الصوت نتائج بعض الولايات، كما أن الإدارة في الولايات المتحدة عادة تصبح من دون تأثير كبير في إدارة الصراعات وخصوصاً على نتنياهو. لذلك توقع الخبراء استمرار الحرب بأشكال متعددة حتى لو حصلت هدنة الى ما بعد الانتخابات الأميركية.