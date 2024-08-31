«البناء»: إسرائيل تشيع معلومات مضللة عن سير المفاوضات

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البناء -

فيما سرَت معلومات عن تحقيق تقدّم في مفاوضات القاهرة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، نفت مصادر مطلعة على جولات التفاوض الأخيرة ما يتمّ تداوله عن اختراق هام في مسار المفاوضات حتى الساعة رغم إشاعة الإعلام الإسرائيلي أجواء إيجابية والبدء بتبادل لوائح للأسرى والرهائن. ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أنه ليس المرة الأولى التي يشيع الاحتلال معلومات مضللة عن سير المفاوضات، وحذرت المصادر من نيات إسرائيلية مبيتة من خلال الإيحاء بتقدم في التفاوض لتحميل حركة حماس لاحقاً مسؤولية فشل المفاوضات عندما يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية شروطاً جديدة تفخخ التفاوض. موضحة أن الدخول في تفاصيل ملف الأسرى والرهائن لا يعني حسم الأمر إيجاباً ولا الاتفاق على باقي البنود الخلافية لا سيما نقطة الوقف الكامل لإطلاق النار بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من تبادل الأسرى وبند انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات وإعادة إعمار القطاع فضلاً عن مصير المعابر الحدودية بين غزة ومصر لا سيما رفح وفلادلفيا ونتساريم. وتوقعت المصادر أن يستمرّ نتنياهو بسياسة المناورة والخداع والكذب لتمرير الوقت حتى الانتخابات الأميركية، لا سيما أن الكنيست الإسرائيلي دخل في إجازة تمتدّ للخريف المقبل ولا يستطيع الاجتماع لاتخاذ أي قرار بشأن الحكومة.