«الصحة العالمية»: "إسرائيل" وحماس توافقان على هُدن مؤقتة خلال حملة تطعيمات بغزة

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية،أمس الخميس، إن الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» الفلسطينية وافقا على ثلاث هُدَن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة؛ للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، إن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ يوم الأحد. وأوضح أن الاتفاق يقضي بأن تكون فترات الهدن بين الساعة السادسة صباحاً والثالثة عصراً بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الحملة ستبدأ في وسط غزة بهدنة مؤقتة في القتال لمدة ثلاثة أيام، ثم تنتقل إلى جنوب غزة، حيث ستكون هناك هدنة أخرى لمدة ثلاثة أيام، يليها شمال غزة. وأوضح بيبركورن أن هناك اتفاقاً على تمديد الهدنة الإنسانية في كل منطقة ليوم رابع، إذا لزم الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.