أوكرانيا تخسر مبكراً أول مقاتلة أف 16 في الحرب ومقتل أبرع طياريها

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تحطمت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "أف-16" بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أميركية الصنع إلى أوكرانيا ومشاركتها في الأعمال الحربية، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤول أميركي قوله إن الحادث لم يكن ناجما على ما يبدو عن إطلاق نيران معادية وإنما نتيجة خطأ من الطيار على الأرجح.

وبحسب المسؤول الأمريكي، تشير التقارير الأولية إلى أن الطائرة لم تسقط بنيران القوات الروسية، على رغم أن الحادث وقع أثناء وابل صاروخي روسي ضخم عبر البلاد يوم الاثنين الماضي، بل إن الحادث كان على الأرجح نتيجة لخطأ الطيار.

لم يؤكد سلاح الجو الأوكراني الحادث أو حالة الطيار. لكن إيغور بوليشوك، عمدة لوتسك، وهي مدينة تقع في شمال غرب أوكرانيا، قال هذا الأسبوع إن طيار سلاح الجو الأوكراني أوليكسي ميس توفي الاثنين أثناء مهمة قتالية.

وكان ميس أحد أوائل الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا على طائرة إف-16. كانت إشارة النداء الخاصة به "مونفيش" وكان يظهر بشكل متكرر في وسائل الإعلام وزار واشنطن للضغط على الولايات المتحدة لإرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا.