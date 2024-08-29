غالانت من على متن غواصة: نحسّن إستغلال قدراتنا السرية

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شهد وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، تدريبا عسكريا لقوات البحرية الإسرائيلية.

وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "مفزاك لايف"، اليوم الخميس، أن غالانت شارك هذا الأسبوع في مناورة عسكرية لسلاح البحرية، وأكد خلال تلك المناورة أن "بلاده تحسن استغلال قدراتها السرية والاستراتيجية لتأمين البلاد والحفاظ على أمنها القومي".

وشدد غالانت من على متن غواصة إسرائيلية على "ثقة مواطنيه في قدرات إسرائيل السرية والعسكرية"، منوها إلى أن "سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في البحرين الأحمر والمتوسط وجميع أنحاء الشرق الأوسط"، على حد قوله.