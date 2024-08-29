وزير الخارجية اليونانيّ لنظيره السعوديّ: لتجنب أيّ كارثة بيئية تتسبب فيها ناقلة النفط التي ترفع علم اليونان

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أجرى وزير الخارجية اليونانيّ جورج جيرابيتريتيس، محادثة مع نظيره السعوديّ، في إطار مناقشات، لتجنب أيّ كارثة بيئية تتسبب فيها ناقلة النفط، التي ترفع علم اليونان وتقطعت بها السبل في البحر الأحمر، بعد هجوم شنّه

الحوثيون.



ولفت، لدى وصوله إلى اجتماع غير رسميّ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ، في بروكسل، إلى وجود مسعى دبلوماسيّ كبير، جار بين دول واليونان، حتى نتمكن من تجنب أيّ كارثة بيئية محتملة.



وأوضح أنّه أجرى محادثة، أمس، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، لمعرفة كيف يمكن تحقيق ذلك بأكثر الطرق أمانًا.