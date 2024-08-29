living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد غرق يخت لينش.. التحقيق مع القبطان و2 من أفراد الطاقم

29
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن مصدر قضائي إيطالي قوله، إن الادعاء العام يحقق مع اثنين آخرين من طاقم يخت قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش، بالإضافة للربان، بشأن غرق اليخت قبل أكثر من أسبوع.
 
ولاقى لينش وستة أشخاص آخرون حتفهم عندما غرق اليخت الشراعي "بايجان"، الذي يرفع علم بريطانيا ويبلغ طوله 56 متراً، في 19 أغسطس بعد دقائق من تعرضه لعاصفة في ساعات الصباح الأولى أثناء رسوه قبالة شمال صقلية.
 
وخضع ربان القارب جيمس كاتفيلد (51 عاماً)، وهو نيوزيلندي الجنسية، للتحقيق يوم الاثنين بتهمة القتل غير العمد والتسبب في تحطم السفينة. ورفض كاتفيلد الرد على أسئلة الادعاء أثناء الاستجواب أمس الثلاثاء.
 
وذكر المصدر أن مهندس السفينة تيم باركر إيتون والبحار ماثيو جريفيث يخضعان للتحقيق بشأن الجرائم ذاتها، مضيفاً أن باركر إيتون مشتبه به لإخفاقه في حماية غرفة محرك اليخت وأنظمة التشغيل.
 
وكان محامي كاتفيلد قد قال أمس عن القبطان إنه قرر عدم الرد على أسئلة المدعين العامين. وتم استجواب كاتفيلد، للمرة الثالثة من قبل ممثلي الادعاء في تيرميني إيميريسي أمس الثلاثاء.
 
وقال المحامي ألدو مورديغليا لوكالة "أسوشيد برس": "لقد مارس حقه في الصمت، وربما كان المدعون العامون يتوقعون ذلك"، مضيفاً أن الفريق القانوني للقبطان تم تعيينه للتو ويحتاج إلى الوقت للعمل على استراتيجيته الدفاعية.
 
وكان كاتفيلد من بين 15 ناجياً من غرق اليخت في 19 أغسطس الذي أودى بحياة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته هانا وخمسة آخرين.
 
وقال المدعي العام أمبروجيو كارتوسيو، الذي يرأس التحقيق، إن فريقه سينظر في كل عنصر محتمل من عناصر المسؤولية بما في ذلك مسؤولية القبطان والطاقم والأفراد المسؤولين عن الإشراف والشركة المصنعة لليخت.
 
ويركز المحققون على كيفية غرق سفينة شراعية اعتبرتها الشركة المصنعة لها "غير قابلة للغرق"، وهي شركة بيريني نافي الإيطالية لبناء السفن، بينما ظل مركب شراعي قريب سالماً إلى حد كبير.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   