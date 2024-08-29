بعد غرق يخت لينش.. التحقيق مع القبطان و2 من أفراد الطاقم

A + A -

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، عن مصدر قضائي إيطالي قوله، إن الادعاء العام يحقق مع اثنين آخرين من طاقم يخت قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش، بالإضافة للربان، بشأن غرق اليخت قبل أكثر من أسبوع.

ولاقى لينش وستة أشخاص آخرون حتفهم عندما غرق اليخت الشراعي "بايجان"، الذي يرفع علم بريطانيا ويبلغ طوله 56 متراً، في 19 أغسطس بعد دقائق من تعرضه لعاصفة في ساعات الصباح الأولى أثناء رسوه قبالة شمال صقلية.

وخضع ربان القارب جيمس كاتفيلد (51 عاماً)، وهو نيوزيلندي الجنسية، للتحقيق يوم الاثنين بتهمة القتل غير العمد والتسبب في تحطم السفينة. ورفض كاتفيلد الرد على أسئلة الادعاء أثناء الاستجواب أمس الثلاثاء.

وذكر المصدر أن مهندس السفينة تيم باركر إيتون والبحار ماثيو جريفيث يخضعان للتحقيق بشأن الجرائم ذاتها، مضيفاً أن باركر إيتون مشتبه به لإخفاقه في حماية غرفة محرك اليخت وأنظمة التشغيل.

وكان محامي كاتفيلد قد قال أمس عن القبطان إنه قرر عدم الرد على أسئلة المدعين العامين. وتم استجواب كاتفيلد، للمرة الثالثة من قبل ممثلي الادعاء في تيرميني إيميريسي أمس الثلاثاء.

وقال المحامي ألدو مورديغليا لوكالة "أسوشيد برس": "لقد مارس حقه في الصمت، وربما كان المدعون العامون يتوقعون ذلك"، مضيفاً أن الفريق القانوني للقبطان تم تعيينه للتو ويحتاج إلى الوقت للعمل على استراتيجيته الدفاعية.

وكان كاتفيلد من بين 15 ناجياً من غرق اليخت في 19 أغسطس الذي أودى بحياة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته هانا وخمسة آخرين.

وقال المدعي العام أمبروجيو كارتوسيو، الذي يرأس التحقيق، إن فريقه سينظر في كل عنصر محتمل من عناصر المسؤولية بما في ذلك مسؤولية القبطان والطاقم والأفراد المسؤولين عن الإشراف والشركة المصنعة لليخت.

ويركز المحققون على كيفية غرق سفينة شراعية اعتبرتها الشركة المصنعة لها "غير قابلة للغرق"، وهي شركة بيريني نافي الإيطالية لبناء السفن، بينما ظل مركب شراعي قريب سالماً إلى حد كبير.