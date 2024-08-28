الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال لمناطق متفرقة في القطاع

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية خلال ال 24 ساعة الماضية" وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 مصابا".



وأشارت الوزارة إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 40534 شهيدا، و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



ويواصل الجيش الإسرائيلي اليوم هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط استهداف للنازحين والمناطق المأهولة ونسف المربعات السكنية، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 327.



وتتزامن هذه الهجمات مع عمليات تهجير قسري للعائلات الفلسطينية في دير البلح وسط القطاع، وخانيونس جنوب القطاع إلى مناطق يزعم الجيش الإسرائيلي أنها "مناطق إنسانية آمنة".



ووسع الطيران الإسرائيلي هجماته، حيث شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، وسط توغل بري استهدف منطقة قيزان النجار في مدينة خانيونس، ما دفع إلى موجة نزوح كبيرة بصفوف المدنيين.



ويأتي ذلك في وقت جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء وتضييق مناطق النزوح على المهجرين من منازلهم، خصوصا في مناطق وسط وجنوب القطاع، ما أوقع عشرت القتلى والجرحى، بحسب "روسيا اليوم".

