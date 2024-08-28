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"الجيش الإسرائيلي" يشنّ عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية

28
AUGUST
2024
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الشرق الأوسط السعودية: رام الله-

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، أنّه شنّ في مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة عملية عسكرية حصدت في ساعاتها الأولى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فلسطينيَّين قتلا برصاص القوات الإسرائيلية.


وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إنّ "قوات الأمن بدأت الآن عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم"، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي" قتلت في مدينة جنين رجلين فلسطينيين يبلغان من العمر 39 و25 عاما. وتأتي هذه العملية بعد يومين من إعلان إسرائيل أنها شنّت في الضفة الغربية غارة جوية أسفرت وفقا للسلطة الفلسطينية عن مقتل خمسة أشخاص.


وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إنّ إسرائيل "تشنّ عدواناً شاملاً على مدن شمال الضفة المحتلة ومخيماتها (...). يسعى هذا العدوان إلى نقل ثقل الصراع إلى الضفة المحتلة في محاولة من الكيان لفرض وقائع ميدانية جديدة تهدف إلى إخضاع الضفة المحتلة وضمّها".

 

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنّ مقاتليها "يتصدّون في ميدان المعركة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، للاقتحام الصهيوني على مدينة جنين وطوباس وطولكرم".

الشرق الأوسط
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