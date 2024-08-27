جيش العدو يحرر رهينة جديدة...خلال عملية معقدة!

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أعلن جيش العدو، اليوم الثلاثاء، أن قواته حررت رهينة كانك مختطفاً لدى حركة "حماس" في جنوب قطاع غزة يدعى فرحان القاضي.



وأوضح أن "وحدة من الكوماندوز البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز الشاباك تحت قيادة الفرقة 162 شاركوا في العملية".

وذكر متحدث باسم الجيش أنه جرى تحرير فرحان، البالغ من العمر 53 عاماً، وينحدر من قرية "رهط" البدوية في النقب، خلال "عملية معقدة".

وأكد أفيخاي أدرعي أن الحالة الصحية للمختطف فرحان القاضي جيدة، وتم نقله إلى مستشفى "سوروكا" لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القاضي كان قد اختطف من قبل عناصر حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقال إن رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي أنهى جلسة لتقييم الوضع مع قائد المنطقة الجنوبية ورئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة الاستخبارات ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، بعد تحرير فرحان.