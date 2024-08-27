هجوم سيبراني يقطع الإنترنت عن مطار أميركي!

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أدى هجوم إلكتروني إلى تعطيل الإنترنت والهواتف والبريد الإلكتروني وأنظمة أخرى في مطار سياتل تاكوما الدولي.

وقال مدير إدارة الطيران بالمطار لانس ليتل، في مؤتمر صحافي: "نعمل على مدار الساعة لإعادة الأنظمة اللازمة إلى العمل ولتخفيف التأثير على ركابنا"، وفقا للأسوشيتد برس.

وأشار إلى أن المطار يجري تحقيقا بمساعدة خبراء خارجيين ويعمل بشكل وثيق مع نظراء فيدراليين، بما في ذلك إدارة أمن النقل والجمارك وحماية الحدود، موضحا أن الانقطاع لا يؤثر على قدرة إدارة الأمن على فحص الركاب، إلا أنه أثر على نظام فرز الأمتعة بالمطار.

وقد واجه العديد من المسافرين صفوفا أطول من المعتاد للتفتيش الأمني، وفترات انتظار طويلة عند استلام الأمتعة وفحصها. كما كان من الصعب على البعض تحديد البوابة المخصصة لهم.

وكتبت إدارة المطار عبر صفحتها على فيسبوك: "تواصل فرق المطار إحراز تقدم في استعادة الأنظمة، لكن لم نتمكن بعد من تحديد موعد معين للعودة الى التشغيل الطبيعي".