living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رحلة عائلية تنتهي بغرق فتى.. ووالدته تلحق به حزنا عليه

24
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الداخلية اليمنية قالت إن 7 أشخاص توفوا غرقا في اليومين الماضيين بينهم 4 فتيات غرقن في حاجز مائي.

شهدت محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، حادثة مأساوية، بعدما لقي فتى مصرعه غرقًا، قبل أن تلحق به والدته جراء الصدمة، في رابع حادثة من نوعها في اليمن خلال يومين.

ووفقًا لمصادر محلية، غرق "عبدالله سالم العتيقي" في حاجز مائي أمام أعين والدته التي لم تتمكن من إنقاذه، ما أصابها بجلطة قلبية، فارقت على إثرها الحياة، بعيد إسعافها إلى مستشفى قريب.

وتأتي المأساة بعد سلسلة حوادث مماثلة، شهدتها محافظات الضالع وحضرموت والحديدة، خلال اليومين الماضيين.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية ، أمس الجمعة، إن 7 أشخاص توفوا غرقا في عدد من المحافظات التابعة للحكومة، بينهم 4 فتيات غرقن في حاجز مائي.

وذكر مركز الاعلام الأمني التابع للداخلية اليمنية أن الفتيات الأربع غرقن إثر سقوطهن في حاجز مائي لتجمع سيول الأمطار في وادي المقلد بمنطقة الشرس السيلة بمحافظة الضالع، أثناء عودتهن من جمع الأحطاب ومرورهن على السد.

كما ذكرت، أن 3 أشخاص توفوا في حوادث غرق متفرقة شهدتها أمس محافظات حضرموت الساحل والوادي والصحراء، ومحافظة الحديدة.

وحذرت الداخلية اليمنية، السكان من مخاطر تواجد ونزول الأطفال وعديمي القدرة على السباحة في مناطق تجمع سيول الأمطار وحواجز المياه والبرك والسدود

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   