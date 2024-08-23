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محاولة اغتيال ترامب إلى الواجهة من جديد... وإجازة لعناصر جهاز الخدمة السرية الأميركية!

23
AUGUST
2024
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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن عددا من عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركية منحوا إجازة بعد محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.
     
ويتولى هذا الجهاز حماية الرئيس الأميركي وكبار الشخصيات.
     
وأورد موقع "ريل كلير بوليتيكس" وشبكات تلفزيون أميركية أن من بين هؤلاء العناصر، بعض المنتسبين لمكتب بيتسبرغ الميداني الذي نسّق الإجراءات الأمنية المرتبطة بالتجمع الانتخابي لترامب في 13 تموز في بتلر بولاية بنسلفانيا.
     
ورفض جهاز الخدمة السرية التعليق على ما وصفه بأنه "مسألة تتعلق  بالموظفين"، لكنه أكد "التزامه بالتحقيق في قرارات وأفعال الأفراد المتعلقة بالحدث في بتلر".
     
وقال المتحدث باسم الجهاز أنتوني غوغليامي في بيان، إن "مراجعة ضمان المهمة تتقدّم، ونحن نقوم بالتدقيق في العمليات والإجراءات والعوامل التي أدت إلى هذا الفشل العملياتي".
     
وشدد على أن الجهاز "سيقوم بالتحقيق في أي انتهاكات محددة ومثبتة للسياسة لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة".
     
وكانت مديرة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل استقالت بعدما أقرّت بأن الجهاز فشل في مهمته لمنع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

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