قتلى وجرحى ورهائن في تمرد بسجن روسي

A + A -

قالت وسائل إعلام رسمية روسية، اليوم الجمعة، إن مجموعة من السجناء احتجزوا رهائن في سجن بمنطقة فولغوغراد وإن واحدا على الأقل من حراس السجن قتل.



وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مقطعا مصورا ظهر فيه اثنان على الأقل من المهاجمين، وقال أحدهما إنهما من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وإنهما سيطرا على السجن في بلدة سوروفيكينو بـ"طريقة هوليودية".

وفي المقطع، ظهر ما لا يقل عن أربعة من حراس السجن بالزي الرسمي مستلقين على الأرض أو جالسين في برك من الدماء.

وذكرت إدارة السجون في بيان "خلال جلسة للجنة التأديبية، احتجز سجناء موظفين في المؤسسة العقابية رهائن".

وأضافت "يجري حاليا اتخاذ إجراءات لتحرير الرهائن. وهناك خسائر".

ونقلت وكالة "تاس" عن مصادرها أن ثلاثة سجناء على الأقل شاركوا في الاعتداء على موظفي مصلحة السجون في سجن فولغوغراد.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن محتجزي الرهائن يطالبون بمروحية ومليوني دولار.