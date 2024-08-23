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"خطر" يجبر ترامب على قطع مقابلة تلفزيونية بشكل مفاجئ

23
AUGUST
2024
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قطع الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب بشكل مفاجئ مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن" الأميركية، بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.
 
وأنهى ترامب فجأة مقابلة بالقرب من الحدود الأميركية المكسيكية في ولاية أريزونا يوم الخميس، قائلا "نحن في خطر".
 
وركزت معظم المقابلة على علاقة ترامب معروبرت إف كينيدي الابن، الذي ورد أنه ينسحب من السباق ويؤيد المرشح الجمهوري.
 
وصرح الرئيس الأميركي السابق أنه وكينيدي "لم يتحدثا عن الأمر بعد"، لكنه لم يستبعد ذلك.
 
وفي الأثناء، أعلن مكتب عمدة مقاطعة كوتشيز في ولاية أريزونا، عن إجرائه بحثًا عن رجل مطلوب بموجب مذكرات توقيف سارية، في ما يتعلق بتهديدات بقتل مرشح رئاسي أميركي، وذلك تزامنًا مع قيام ترامب، برحلة إلى الولاية.
 
وذكر مكتب عمدة مقاطعة كوتشيز، في بيان الخميس، أن الرجل يدعى (رونالد لي سيفرود) ويبلغ من العمر 66 عامًا، وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف سارية من ولاية ويسكونسن، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول والفشل في الحضور، بالإضافة إلى مذكرات في ولاية أريزونا بتهمة الضرب والهروب"، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام.
 
وذكر البيان أيضًا: "لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة، فإنه يتم البحث عن سيفرود كدليل تحقيقي بشأن التهديدات بقتل مرشح رئاسي".
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