living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حريق في فندق بكوريا الجنوبية.. مقتل 6 أشخاص

23
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرون، جراء حريق اندلع في فندق بمدينة بوتشون في كوريا الجنوبية، حسبما ذكر مسؤولون.
 
وقال كيم إن جاي، مدير إدارة الصحة العامة في بوتشون، خلال مؤتمر صحفي إن 3 من المصابين حالتهم حرجة.
 
من جانبه، قال لي سانغ دون، المسؤول في محطة إطفاء الحرائق في بوتشون، إن الفندق المؤلف من 9 طوابق كان يستضيف 23 شخصا عندما اندلع الحريق في ليل الخميس.
 
ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق.
 
ذكر لي أن الحريق الذي بدأ في الطابق الثامن تم اخماده بالكامل تقريبا، لكن عدد المصابين والوفيات قد يرتفع، بينما يقوم عمال الإنقاذ بتفتيش المبنى.
 
وأضاف أن الضحايا عثر عليهم متفرقين في القاعات وعلى الدرج، مشيرا إلى أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق.
 
ولإخماد الحريق، نشرت السلطات أكثر من 150 من رجال الإطفاء و46 مركبة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   