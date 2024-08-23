حريق في فندق بكوريا الجنوبية.. مقتل 6 أشخاص

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لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرون، جراء حريق اندلع في فندق بمدينة بوتشون في كوريا الجنوبية، حسبما ذكر مسؤولون.

وقال كيم إن جاي، مدير إدارة الصحة العامة في بوتشون، خلال مؤتمر صحفي إن 3 من المصابين حالتهم حرجة.

من جانبه، قال لي سانغ دون، المسؤول في محطة إطفاء الحرائق في بوتشون، إن الفندق المؤلف من 9 طوابق كان يستضيف 23 شخصا عندما اندلع الحريق في ليل الخميس.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق.

ذكر لي أن الحريق الذي بدأ في الطابق الثامن تم اخماده بالكامل تقريبا، لكن عدد المصابين والوفيات قد يرتفع، بينما يقوم عمال الإنقاذ بتفتيش المبنى.

وأضاف أن الضحايا عثر عليهم متفرقين في القاعات وعلى الدرج، مشيرا إلى أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق.

ولإخماد الحريق، نشرت السلطات أكثر من 150 من رجال الإطفاء و46 مركبة.