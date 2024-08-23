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ضباب يحدث اضطرابا في حركة مطار أديس أبابا

23
AUGUST
2024
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أحدث ضباب كثيف إضطرابا في حركة مطار أديس أبابا الدولي الخميس، أحد أكثر المطارات استخداما في إفريقيا، وفقا لما أفادت به شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.
 
واعتبارا من الساعة "00:00 بتوقيت غرينتش"، لم تتمكن معظم الرحلات الجوية من الهبوط في مطار بول الدولي بسبب "الضباب الكثيف"، وحُوّلت إلى مطارات أخرى حسبما أشارت الشركة الإثيوبية وهي إحدى شركات الطيران الرئيسية في إفريقيا.
 
وأضافت أن الرحلات الجوية الداخلية والدولية المغادرة تأثرت أيضا.
 
وقالت الشركة "نتخذ كل التدابير اللازمة للحد من اضطراب خطط سفر ركابنا".
 
ويمكن لمطار بول مركز شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أن يستوعب ما يصل إلى 25 مليون مسافر سنويا.
 
وفي مطلع هذا الشهر، وقّعت شركة الطيران عقدا لتصميم مطار جديد بقيمة ستة مليارات دولار، تؤكد أنه سيكون الأكبر في إفريقيا.
 
وأكدت الشركة أن المطار الجديد سيكون قادرا على استقبال مئة مليون راكب في السنة، وسيُنجز بناؤه في غضون خمس سنوات.
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