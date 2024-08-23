الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين إحداهما عرضة للغرق في البحر الأحمر

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الشرق الأوسط السعودية: صنعاء-

أعلن الحوثيون في اليمن، مساء أمس الخميس، استهداف سفينتين، باتت إحداهما عرضة للغرق في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري للجماعة المدعومة من إيران، يحيى سريع، في بيان نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، إن قوات الجماعة «استهدفت سفينة (سويونيون) النفطية، التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلّة».

وأكد أن «السفينة أصيبت إصابة دقيقة ومباشرة، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وهي معرَّضة للغرق».

ولفت إلى أن «العملية الأخرى استهدفت سفينة (إس ديليو نورث ويند آي)، التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلّة، وأُصيبت بشكل مباشر ودقيق، وذلك أثناء إبحارها في خليج عدن».

وأشار إلى أنه شارك في تنفيذ العمليتين «القوات البحرية وسلاح الجو المُسيَّر والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنَّحة والطائرات المُسيَّرة».

وتابع سريع: «قواتنا مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، واستهداف كل السفن المرتبطة به، أو التابعة لشركات تتعامل معه، وذلك في منطقة العمليات العسكرية المعلَن عنها في البيانات السابقة».