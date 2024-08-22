المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يلوح في الأفق

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قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في مجلس الأمن اليوم الخميس، إن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن يلوح في الأفق"، بينما حثت المجلس المكون من 15 عضواً على الضغط على حركة "حماس" لقبول اقتراح سد الفجوات في مواقف الجانبين، على ما أوردت "رويترز".

وأضافت: "إنها لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة، وبالتالي على كل عضو في هذا المجلس أن يستمر في إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إنجاز هذا الاتفاق".