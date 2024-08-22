شاب فلسطيني أشار لإسرائيل على رأس الضيف مقابل فيزا لأميركا!

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كشفت صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية عن التفاصيل التي أدت إلى "اغتيال قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف"، مبينة أن نجاح العملية يعود إلى فريق "تنكر" و"مخبر" من قطاع غزة.

وكشفت أن "أحد المخبرين الذين شاركوا في عملية الاغتيال الناجحة هو شاب من غزة يبلغ من العمر 19 عاما، كان يقوم بتمرير رسائل مكتوبة بين عناصر "حماس" فوق الأرض وفي الأنفاق.

وتم الاتفاق بنيه وبين إسرائيل على أنه في حال نجاح عملية الاغتيال فإنه سيحصل على حق اللجوء إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لم يعد موجودا في قطاع غزة، مما يفيد أن الوعد قد تحقق.