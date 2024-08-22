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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور محطة الطاقة النووية الروسية في كورسك الأسبوع القادم

22
AUGUST
2024
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عزمه عى زيارة محطة كورسك النووية الأسبوع المقبل.

وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” إنه “سيزور محطة كورسك النووية الأسبوع المقبل للتحدث مع إدارتها وتحديد ما إذا كانت هناك هجمات ضدها”.

كما يريد أيضا “تقييم حالة مصدر الطاقة هذا من الخارج وطريق الوصول إلى المحطة”، بعد تدمير أوكرانيا للجسور عبر نهر سيم.

ولفت غروسي إلى أن محطة الطاقة النووية تقع “من الناحية التقنية بمتناول طلقات المدفعية” من المواقع الأوكرانية.

وأكد أنه ينظر “بجدية بالغة” إلى خطر تعرض محطة كورسك النووية لأضرار نتيجة هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق بأن موسكو على اتصال بغروسي بشأن استفزازات نظام كييف ضد محطتي كورسك وزابوروجيه النوويتين.

كما أعلنت الأجهزة الأمنية الروسية الأسبوع الماضي أن قوات كييف تخطط لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة الكهرذرية بقنبلة قذرة، وأنها نقلت الرؤوس الحربية اللازمة إلى مقاطعة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا لهذا الغرض.

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