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والز: لترامب ونائبه أجندة خاطئة وخطيرة تخدم الأثرياء

22
AUGUST
2024
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قبل حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، في كلمة له أمام المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو اليوم الخميس (الأربعاء بتوقيت أميركا) ترشيح حزبه لمنصب نائب الرئيس.
 
وقال تيم والز: "إنه لشرف كبير لي أن أقبل ترشيحكم لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة".
 
 
كما شكر المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس لدعوته إلى الترشح وشكر الرئيس الأميركي جو بايدن على "4 سنوات من القيادة القوية والتاريخية".
 
قال تيم وولز في كلمته "لن نعود إلى الوراء وأفضل ما يمكن تقديمه للشعب الأميركي يبدأ بمرشحتنا كامالا هاريس".
 
وفي خطابه في المؤتمر الوطني الديمقراطي، حدد تيم والز، ما يمكن للأميركيين أن يتوقعوه من رئاسة هاريس، مشيرا إلى أنها ستخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة و"تواجه شركات الأدوية الكبرى".
 
وقال: "إذا كنت من عائلة من الطبقة المتوسطة أو عائلة تحاول الانضمام إلى الطبقة المتوسطة، فإن كامالا هاريس ستخفض ضرائبك"، مضيفا أنها "ستساعد في جعل شراء منزل أكثر تكلفة"، وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.
 
وأضاف "بصرف النظر عمن تكون، فإن كامالا هاريس ستقف وتقاتل من أجل حريتك في عيش الحياة التي تريد أن تعيشها. لأن هذا ما نريده لأنفسنا وهذا ما نريده لجيراننا"، قال والز.
 
ترامب ومشروع 2025
 
وشن وولز هجوما شرسا على المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبه وجيه دي فانس، حيث أثار مشروع 2025، المخطط اليميني لإعادة تشكيل حكومة الولايات المتحدة الذي جعله الديمقراطيون محورًا لهجومهم المضاد على الحزب الجمهوري.
 
وقال والز: "هذا هو جوهر الأمر. المسؤولية التي تقع على عاتقنا تجاه أطفالنا، وتجاه بعضنا البعض، وتجاه المستقبل الذي نبنيه معًا حيث يكون كل شخص حرا في بناء نوع الحياة التي يريدها".
 
وأضاف: "لكن ليس كل شخص لديه نفس الشعور بالمسؤولية. بعض الناس لا يفهمون ما يلزم ليكونوا جيرانًا طيبين. خذ دونالد ترامب وجيه دي فانس. مشروعهم 2025 سيجعل الأمور أكثر صعوبة بكثير بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون فقط عيش حياتهم".
 
يشار إلى أنه تم تنظيم الوثيقة (مشروع 2025) المكون من 920 صفحة - وهي مخطط محافظ لولاية ترامب الثانية - من قبل مؤسسة هيريتيج للأبحاث وتم تطويرها بشكل كبير من قبل أشخاص خدموا في إدارة ترامب، لكن الأخير نأى بنفسه علنًا عن المبادرة، واصفًا أفكار مشروع 2025 غير المحددة بأنها "متطرفة بشكل خطير".
 
وقال وولز "لقد أمضوا الكثير من الوقت في التظاهر بأنهم لا يعرفون شيئًا عن هذا. لكن انظر، لقد قمت بتدريب فريق كرة القدم في المدرسة الثانوية لفترة كافية لأعرف وأثق بي في هذا الأمر. عندما يأخذ شخص ما الوقت لوضع دليل، فسوف يستخدمه".
 
وأضاف عن مشروع 2025 "إنه أجندة لا تخدم أحدًا سوى الأثرياء والأكثر تطرفًا بيننا. وهي أجندة لا تفعل شيئًا لجيراننا المحتاجين. هل هي غريبة؟ بالتأكيد. بالتأكيد. لكنها أيضًا خاطئة وخطيرة"، ولا تخدم أحدا سوى الأثرياء والأصوات الأكثر تطرفا.
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