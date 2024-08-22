رئيس المخابرات العسكرية "الإسرائيلي" يغادر منصبه ويقر بالمسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر

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الشرق الأوسط السعودية: "تل أبيب"-

أقر رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية المستقيل الميجر جنرال أهارون هاليفا مجدداً، أمس (الأربعاء)، خلال مراسم تركه لمنصبه بالمسؤولية عن الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن هاليفا، الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاماً، استقالته في أبريل (نيسان)، وأقر بمسؤوليته عن تلك الإخفاقات بالفعل. وكان وقتها واحداً من عدد من كبار القادة الذين قالوا إنهم لم يتوقعوا الهجوم وفشلوا في منعه.

وقال هاليفا خلال المراسم، أمس (الأربعاء): «إخفاق وحدات المخابرات كان خطئي»، ودعا لإجراء تحقيق على مستوى إسرائيل «من أجل دراسة... وفهم (الأسباب) بعمق» التي أدت للحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

وألحق الهجوم ضرراً بالغاً بسمعة الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات التي كانت تعتبر أنها لا يمكن هزيمتها من الفصائل المسلحة الفلسطينية، بما في ذلك «حماس».



