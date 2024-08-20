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نحّات أرمني يصنع أطول تمثال للمسيح بالعالم

20
AUGUST
2024
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صنع النحات الأرمني أرمين سامفيليان، رأس وجذع أطول تمثال للمسيح في العالم، إذ سيصل ارتفاعه مع قاعدته إلى 99 مترًا.

وقال سامفيليان: “أصبح جزء من أطول تمثال للمسيح في العالم سيتم وضعه على جبل حاتيس في أرمينيا جاهزا”، كاشفا عن أن “ارتفاع التمثال نفسه 33 مترا، ومع قاعدته سيكون ارتفاعه 99 مترا”.

وأفاد بأن “هيكل التمثال يزن الآن أكثر من 20 طنا. وهو مصنوع من صفائح الألمنيوم على إطار فولاذي مطلي باللون الأبيض. وبعد الانتهاء من تصنيع جميع أجزاء التمثال، سيتم نقلها بطائرة مروحية إلى قمة الجبل، حيث سيتم تجميعها”، مشيرا إلى أن “أكثر من 15 شخصا يعملون الآن على إعداد التمثال”.

 
 

يذكر أن تمثال المسيح الملك في مدينة سويبودزين البولندية، يعتبر إلى حد الآن أطول تمثال في العالم، ويبلغ ارتفاعه مع القاعدة 52 مترا. في حين يبلغ ارتفاع تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو 38 مترا مع قاعدته.

روسيا اليوم
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