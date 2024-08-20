living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفقودون بغرق مركب سياحي قبالة صقلية

20
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت السلطات الإيطالية إن مركبا شراعيا يعتقد أنه كان يقل سائحين أجانب انقلب في وقت مبكر من صباح الإثنين وغرق قبالة صقلية، وسط أحوال جوية سيئة، ما أسفر عن فقدان سبعة أشخاص.
 
وأفاد لوكا كاري، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ والإطفاء الإيطالية، بأن 15 شخصا تم إنقاذهم من المركب الشراعي الذي يبلغ طوله 49 مترا، لكن سبعة آخرين لم يعرف بعد مصيرهم.
 
وأضاف أن مروحية وقوارب إنقاذ من خفر السواحل وخدمة الإنقاذ والإطفاء في موقع الحادث تبحث عن المفقودين، وقد حدد الغواصون موقع الحطام على عمق 50 مترا.
 
وانقلب المركب حوالي الساعة الخامسة صباحا قبالة ميناء بورتيشيلو.
 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عاصفة عنيفة ضربت المنطقة ليلا.
 
وأشارت صحيفة "إيل جورنال دي سيسيليا" إلى أن المركب الشراعي كان يرفع العلم البريطاني وكان على متنه ركاب بريطانيون في الغالب، ولكن كان هناك أيضا أشخاص من نيوزيلندا وسريلانكا وأيرلندا، وآخرون يحملون جنسية مزدوجة (بريطانية- فرنسية).
 
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن المركب الشراعي يسمى "باجيسيان" وكان راسيا في ميناء بورتيشيلو وأبحر مساء الأحد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   