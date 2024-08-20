مفقودون بغرق مركب سياحي قبالة صقلية

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قالت السلطات الإيطالية إن مركبا شراعيا يعتقد أنه كان يقل سائحين أجانب انقلب في وقت مبكر من صباح الإثنين وغرق قبالة صقلية، وسط أحوال جوية سيئة، ما أسفر عن فقدان سبعة أشخاص.

وأفاد لوكا كاري، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ والإطفاء الإيطالية، بأن 15 شخصا تم إنقاذهم من المركب الشراعي الذي يبلغ طوله 49 مترا، لكن سبعة آخرين لم يعرف بعد مصيرهم.

وأضاف أن مروحية وقوارب إنقاذ من خفر السواحل وخدمة الإنقاذ والإطفاء في موقع الحادث تبحث عن المفقودين، وقد حدد الغواصون موقع الحطام على عمق 50 مترا.

وانقلب المركب حوالي الساعة الخامسة صباحا قبالة ميناء بورتيشيلو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عاصفة عنيفة ضربت المنطقة ليلا.

وأشارت صحيفة "إيل جورنال دي سيسيليا" إلى أن المركب الشراعي كان يرفع العلم البريطاني وكان على متنه ركاب بريطانيون في الغالب، ولكن كان هناك أيضا أشخاص من نيوزيلندا وسريلانكا وأيرلندا، وآخرون يحملون جنسية مزدوجة (بريطانية- فرنسية).

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن المركب الشراعي يسمى "باجيسيان" وكان راسيا في ميناء بورتيشيلو وأبحر مساء الأحد.