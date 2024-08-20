القبض على مشتبه به في طباعة 11 مليون يورو مزورة في إيطاليا

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قالت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، الإثنين، إنها ألقت القبض قبل أيام في مدينة نابولي الإيطالية على مزور يشتبه في أنه طبع أوراقا نقدية مزورة بقيمة 11مليون يورو (12 مليون دولار).

وأضافت يوروبول أن الرجل، الذي ألقت القبض عليه ولم تذكره بالاسم، كان قد باع بالفعل أوراقا نقدية مزورة بقيمة ثمانية ملايين يورو في أنحاء أوروبا.

وقالت إن الشرطة صادرت نحو 3 ملايين يورو مزورة حينما داهمت الموقع الذي يطبع فيه النقود في نابولي.

وأضافت "علاوة على ذلك، يُعتقد أن المزور المقبوض عليه مسؤول عن أكثر من 27 بالمئة من جميع أوراق اليورو النقدية المزورة المكتشفة والممنوعة من التداول في 2023 فحسب".

وقالت يوروبول التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن الشرطة الفرنسية شاركت في عملية إلقاء القبض على المزور لأنه تداول كثيرا من الأوراق النقدية المزيفة عبر فرنسا.