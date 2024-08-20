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بلينكن: نتنياهو وافق على «تهدئة»... وندعو «حماس» إلى القبول

20
AUGUST
2024
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الشرق الأوسط السعودية: "تل أبيب"-

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استمر لثلاث ساعات، ووصفه مكتب نتنياهو في بيان بأنه اجتماع «إيجابي وجرى في أجواء طيبة».

 

وقال مكتب نتنياهو «أكد رئيس الوزراء التزام إسرائيل بالمقترح الأميركي الأحدث بشأن إطلاق سراح رهائننا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، والتي أكد عليها بشدة».

 

بدوره، أعلن بلينكن أن نتنياهو تعهّد إرسال وفد إلى المفاوضات الجديدة المقررة هذا الأسبوع حول هدنة في قطاع غزة «إما إلى الدوحة وإما إلى مصر لمحاولة إنهاء العملية، لكننا نتطلع إلى (حركة) حماس، أولاً وقبل أي شيء، لدعم اقتراح تقليص» الفجوات.

 

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قَبِلَ مقترح اتفاق للتهدئة في غزة، داعياً حركة «حماس» إلى الموافقة عليه سريعاً باعتباره «أفضل طريقة لإنهاء معاناة الفلسطينيين».

 

وطلب وزير الخارجية الأميركي من قادة إسرائيل التحرّك ضد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال «نتطلع إلى رؤية تحرّك، تنفيذ تحرّك ضد هذا النوع من العنف وتنفيذ تحرّك لمحاسبة المسؤولين عنه».

 

ورحبت إسرائيل، السبت، بـ«حذر» بالاقتراح الأميركي الجديد الذي يهدف لتسهيل وتسريع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والذي تم نقله إلى إسرائيل و«حماس»، يوم الجمعة، في نهاية يومين من المحادثات في الدوحة.

 

وأصدر مكتب رئيس الوزراء بياناً في ذلك الوقت قال فيه إن الاقتراح «يحتوي على بنود مقبولة لإسرائيل». فيما رفضت «حماس» المقترح الأميركي قائلة إنه يستجيب لرفض نتنياهو لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من قطاع غزة.

 

وحذّر بلينكن، في وقت سابق اليوم، من أن المفاوضات الحالية بشأن الهدنة في قطاع غزة هي «ربما آخِر فرصة» للتوصل إلى وقف إطلاق نار، في الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر بين إسرائيل و «حماس».

الشرق الأوسط
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