زيلينسكي يدعو إلى السماح بشنِّ ضربات في العمق الروسي بأسلحة غربية

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من 1250 كيلومتراً مربعاً و92 تجمعاً سكنياً في منطقة كورسك الروسية، على ما أوردت "رويترز".

وحض زيلينسكي حلفاء أوكرانيا على "السماح بشنِّ ضربات بأسلحة غربية في عمق روسيا"، قائلاً إن "منع ذلك هو السبب الرئيسي لعجز القوات الأوكرانية عن وقف تقدم القوات الروسية على خط المواجهة في الشرق".

وقال في كلمة أمام مجموعة من السفراء: "إن المفهوم الساذج الوهمي لما يسمى بالخطوط الحمر فيما يتصل بروسيا، والذي هيمن على تقييمات الحرب من قبل بعض الشركاء، قد انهار في هذه الأيام في مكان ما بالقرب من سودجا"، في إشارة إلى مدينة حدودية في كورسك الروسية، والتي أصبحت الآن تحت السيطرة الأوكرانية.