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المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الإدارة الأميركية غير مؤهلة لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة

19
AUGUST
2024
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اليوم في مؤتمر صحفي:” نحن لا نعتبر أن الادارة الاميركية لديها الأهلية لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة وهذا بسبب سلوك واشنطن الداعمة للكيان الصهيوني بشكل كامل “، وفقا لوكالة” تسنيم” الدولية للأنباء .

واعتبر ان “مواصلة الكيان الصهيوني جرائمه هو نتيجة تقاعس المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تحت تأثير الضغوط الأميركية” .

واشار الى ان” الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بأي جهود صادقة تهدف الى وقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم الوحشية واسعة النطاق التي يرتكبها الكيان الصهيوني”، لافتا الى انه” وفي الأشهر الماضية، كانت ايران واحدة من أهم الدول التي استخدمت بأمانة كل قوتها وإمكاناتها الديبلوماسية لوقف آلة القتل الصهيونية”.

واكد كنعاني ترحيب ايران ب”الجهود الجدية وذات النوايا الحسنة خلال المشاورات التي أجراها بعض الاصدقاء الإقليميين مع ايران بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار”.

وتابع :”ان الكيان الصهيوني قد اظهر أنه لا يريد اقامة هدنة او وقف الحرب،وقد اظهرت المفاوضات الاخيرة هذا الامر نفسه من خلال ردود فعل الصهاينة واستمرارهم في قتل الشعب الفلسطيني، وفي المقابل ابدت حركة حماس أيضا وجهة نظرها وقالت إن الكيان الصهيوني طرح شروطا جديدة، مما يدل على أن هذا الكيان لا يريد تثبيت وقف إطلاق النار والكرة الآن في ملعب الادارة الأميركية والكيان الصهيوني”.

وتابع كنعاني: في ما يتعلق بموضوع لبنان فإن إيران “لن تتردد في ضمان أمن المنطقة، وتعتبر الكيان الصهيوني تهديدا للمنطقة برمتها”.

وقال:” لقد أظهر لبنان حكومة وشعباً وجيشاً أنهم يقفون ضد مغامرات الكيان الصهيوني وسيقفون ضد أي عدوان جديد، وعلى الكيان الصهيوني أيضاً أن تكون له حساباته. وعلى أميركا أيضاً أن تتخذ إجراءً مسؤولاً وحكيماً إزاء أي مغامرة يقوم بها الكيان الصهيوني في لبنان. كما ستتصرف إيران بحزم لضمان أمنها الوطني والإقليمي”.

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