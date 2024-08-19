العراق: تأخير تجهيز لبنان بالوقود يعود لأسباب فنية ولوجستية

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نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، ما يشاع عن توقف العراق من تزويد لبنان بالوقود، فيما أشار الى ان التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن.

وقال العوادي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والاهم والأصدق هو الالتزام الاخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه اشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".

ونفى العوادي "ما يشاع عن توقف العراق من تزويد لبنان بالوقود"، مشيرا الى أن "التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن".

وأكد ان "الشحنة الجديدة ستحمل خلال الايام القادمة".