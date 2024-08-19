بسبب الحرائق.. إجلاء العشرات من سكان بلدة فرنسية

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أجلي عشرات الأشخاص من سكان بلدة فرونتينيان في جنوب غرب فرنسا، الأحد، مع اشتعال حرائق في غابة صنوبر قريبة، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت سلطات الأمن المدني المحلية على منصة "إكس" إنه تم نشر ما مجموعه 600 إطفائي و11 قاذفة مياه ومروحيتين لاحتواء الحريق.

واندلع الحريق الذي دمر 300 هكتار من الأراضي، بالقرب من الطريق السريع A9 من مونبلييه إلى الحدود الإسبانية، لكنه يتحرك إلى الداخل باتجاه جبال غارديول.

وأطلقت فرونتينيان، وهي بلدة تقطنها 24 ألف نسمة في جنوب غرب مونبلييه، خطة الطوارئ المحلية في حوالى الساعة السادسة مساءً (16,00 ت غ).

وأغلِقت الشوارع في البلدة أمام حركة المرور للسماح لعناصر الإطفاء وإنفاذ القانون بالعمل بسلاسة.

وقالت البلدية إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يجري إيواؤهم في قاعة رياضية.