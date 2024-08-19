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كوريا الشمالية: توغل أوكرانيا في روسيا "عمل إرهابي لا يغتفر"

19
AUGUST
2024
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ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية نددت بتوغل أوكرانيا في روسيا ووصفته بأنه "عمل إرهابي لا يغتفر" دعمته واشنطن والغرب.
 
وأضافت بيونغيانغ أنها ستقف على الدوام إلى جانب موسكو في مسعاها لحماية سيادتها.
 
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن العملية الأوكرانية في روسيا هي نتيجة سياسة الولايات المتحدة الصدامية المناهضة لروسيا التي تدفع الوضع إلى حافة حرب عالمية ثالثة.
 
وذكر التقرير أن واشنطن سلّمت كميات "هائلة" من الأسلحة الفتاكة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
 
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية "نندد بشدة بالهجوم المسلح على الأراضي الروسية من نظام زيلينسكي الحاكم الذي تحركه سيطرة الولايات المتحدة والغرب ودعمهما بوصفه عملا عدوانيا وإرهابيا لا يغتفر".
 
وكانت كوريا الشمالية قد عبرت عن دعمها القوي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 
 وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمقابل، عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية، مسلطا الضوء على دعم بيونغيانع القوي لحرب موسكو في أوكرانيا.
 
وقال بوتين في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قبيل زيارة نادرة يقوم بها لبيونغيانغ "نحن نقدر عاليا أن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تدعم بقوة العمليات العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا".
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