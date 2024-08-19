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حريق أعلى عجلة ملاهٍ بألمانيا.. وإصابات نتيجة الحروق والسقوط

19
AUGUST
2024
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أصيب 23 شخصاً على الأقل عندما اشتعلت النيران في عربة من عجلة ملاهٍ دوارة (عجلة فيريس) في مهرجان موسيقي بالقرب من لايبزيغ في شرق ألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد.
 
قالت الشرطة إن الحريق بدأ في عربة واحد ثم انتشر إلى عربة ثانية، مساء السبت.
 
وأصيب أربعة أشخاص بحروق، بينما أصيب شخص واحد بجروح نتيجة السقوط.
 
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن آخرين، بما في ذلك المستجيبون الأوائل وأربعة ضباط شرطة على الأقل، سيخضعون للفحص في المستشفى لاحتمال استنشاق الدخان.
 
وقع الحادث في مهرجان هايفيلد في بحيرة ستورمتالر بالقرب من لايبزيغ. ولا تزال الشرطة تحقق في سبب الحريق.
 
في صباح الأحد، لم تتمكن الشرطة من تقديم أي معلومات ملموسة حول حالة المصابين. كما لم يتم تحديد العدد الدقيق للضحايا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
 
قال مشغل العجلة لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إنه لم يكن هناك ركاب يجلسون في العربة التي بدأ فيها الحريق.
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