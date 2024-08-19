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اليكم شركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى "اسرائيل" خوفا من رد إيران وحزب الله الانتقامي!

19
AUGUST
2024
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ألغت العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى الأراضي المحتلة بعد اغتيال الشهيد هنية وفؤاد شكر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ألغت الخطوط الجوية الأمريكية جميع رحلاتها من وإلى الأراضي المحتلة حتى أبريل 2025.

وبحسب تقرير هيئة بث الكيان الصهيوني، فقد تم اتخاذ هذا القرار وسط مخاوف بشأن رد فعل إيران وحزب الله اللبناني على تصرفات النظام الصهيوني الأخيرة المتمثلة في اغتيال الشهيدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر.

وفي أعقاب اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر، أوقفت شركات الطيران الدولية مؤقتًا رحلاتها من وإلى تل أبيب بسبب مخاوف مماثلة.

وفي الوقت الحالي، لم يحدد موقع الخطوط الجوية الأمريكية متى سيتم استئناف الرحلات إلى تل أبيب، كما لم يتم تقديم تاريخ محدد.

وأوقفت عدة شركات طيران دولية، بما في ذلك خطوط لوفتهانزا، الخطوط الجوية النمساوية والإيبيرية وخطوط بروكسل الجوية، رحلاتها إلى الأراضي المحتلة للمرة الثانية منذ نحو أسبوعين بسبب المخاوف المتزايدة.

كما ألغت شركات الطيران Aegean وAirBaltic رحلاتها حتى 18 أغسطس، وLOT وTarom حتى 16 أغسطس، وRyanair حتى 26 أغسطس.

وألغت شركة دلتا إيرلاينز جميع رحلاتها من وإلى الأراضي المحتلة في أغسطس.

وعلقت شركة إيزي جيت رحلاتها إلى الأراضي المحتلة حتى مارس 2025.

وألغت شركات يونايتد إيرلاينز وإير إنديا وإير كندا وولينغ وكوريا إير جميع رحلاتها من وإلى الأراضي المحتلة حتى نهاية أكتوبر.

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