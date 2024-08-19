في أعقاب وصول بلينكن إلى إسرائيل.. مسؤول في الوفد المرافق يعلق على الزيارة

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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إلى إسرائيل في جولته التاسعة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول يرافق بلينكن في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" إن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين يوم الاثنين قبل السفر إلى مصر يوم الثلاثاء.

وأضاف ذات المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه أن زيارة بلينكن للمنطقة تأتي في ”وقت حرج” تشهده محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن بلينكن سيضغط على جميع الأطراف حول أهمية التوصل لاتفاق سريع لإنهاء معاناة المدنيين في غزة ومنع الصراع من اجتياح المنطقة.

وقال الوسطاء إن زيارة بلينكن للمنطقة بمثابة محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، ستعقد مفاوضاته في القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتفاقا لوقف النار "بات أقرب منه في أي وقت مضى".

من جانبه نفى القيادي في "حماس" سامي أبو زهري صحة التصريحات حول قرب التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، موضحا أن إسرائيل "تواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق".

وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن المفاوضين الإسرائيليين العائدين من محادثات الدوحة عبروا "عن تفاؤلهم الحذر" لبنيامين نتنياهو.

هذا واستؤنفت الخميس الماضي المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين بقطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقدت الجولة الجديدة من المحادثات بحضور رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ديفيد بارنياع ونظيريه من الولايات المتحدة ومصر، بيل بيرنز وعباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وانتهت جولة مفاوضات وقف النار في غزة بعد أن استمرت على مدار يومين دون التوصل إلى اتفاق نهائي وانتهت بإصدار الولايات المتحدة ومصر وقطر بيانا مشتركا أشار إلى أن المحادثات ستستأنف في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أساس الشروط المطروحة في محادثات الدوحة.

المصدر: أسوشيتد برس