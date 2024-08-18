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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح الأحد بحسب التوقيت المحلي، إن زلزالا بقوة 7,2 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية على عمق 51 كيلومترا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال المركز الوطني الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" إنه يوجد تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال، الذي وقع على بعد نحو 90 كيلومترا إلى الشرق من مدينة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



لكن فرع وزارة الطوارئ الروسية في كامتشاتكا ذكر أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي وأن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال تراوحت شدتها بين 3,9 درجة و5 درجات.