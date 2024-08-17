وزير الخارجية المصري: نبذل جهودا خارقة لتحقيق وقف النار في غزة

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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن "الوسطاء يبذلون جهودا صادقة للتوصل لوقف النار في قطاع غزة".





وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في القاهرة: "يبذل الوسطاء جهودا صادقة للتوصل لوقف النار في غزة"، لافتا إلى وجود "توافق مصري فرنسي على سرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في القطاع وإدخال مزيد من المساعدات".

وأضاف: "علينا مسؤولية مشتركة مع فرنسا لخفض حدة التوتر ووقف التصعيد في المنطقة"، متابعا: "الأزمة في قطاع غزة لها تداعيات كارثية للغاية على الأوضاع الإنسانية والصحية".

وأشار إلى أن "مصر تبذل جهودا خارقة من أجل منع انفلات الأمور إلى دائرة جهنمية من المواجهات"، معربا عن أمل بلاده في أن "يحظى الاعتراف بدولة فلسطين باهتمام وأولوية المجتمع الدولي".

وأكد وزير الخارجية المصري أنه "يجري التحضير للجولة القادمة من مباحثات وقف إطلاق النار التي ستعقد في القاهرة"، بحسب وكالة "سبوتنيك".