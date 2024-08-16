دونالد ترامب: سأعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم

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وعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، الخميس، بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم في حال انتخب رئيسا للبلاد.

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي في نيوجيرسي:

سأعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.

هاريس سمحت لعشرين مليون مهاجر غير شرعي من دخول بلدنا وأعطت فرص عمل لثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي.

الملايين من الناس في الولايات المتحدة يعانون من الفقر.

هاريس دمرت كاليفورنيا عندما كانت مدعية عامة.

بعض المراقبين يعتقدون أن أسواق المال ستنهار في حال عدم فوزي في الانتخابات.

سياسات بايدن وهاريس جعلت من الولايات المتحدة دولة فاشلة.

الحرب في أوكرانيا لم تكن تحدث لو كنت رئيسا.

هاريس سيئة بشكل لا يوصف مع بعض حلفائنا العظماء.

اليسار المتطرف الممثل بهاريس يريد السيطرة على كل شيء في الولايات المتحدة.

هاريس هي المسؤولة عن التضخم في البلاد.