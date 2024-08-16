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تطورات جديدة بعد حادث طعن والد يامين لامال

16
AUGUST
2024
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ألقت الشرطة في برشلونة القبض على رجل رابع متهم بالمشاركة في طعن والد نجم الكرة الإسباني البالغ من العمر 17 عاما، لامين يامال، الذي قال الخميس إنه يشعر بتحسن.
 
وشكرت الشرطة المواطنين على مساعدتها في اعتقال المتهمين بطعن منير نصراوي، الأربعاء. واعتقل 3 أشخاص يوم الأربعاء.
 
وما يزال نصراوي في المستشفى، لكنه قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "يشعر بتحسن"، كما شكر الجميع على دعمهم له.
 
وكشفت صحيفة "لا فانغارديا"، الأربعاء، أن نصراوي تعرض للطعن عدة مرات خلال مشادة مع مجموعة أشخاص قرب برشلونة.
 
وقالت إنه في حالة مستقرة بعد نقله إلى مستشفى.
 
وتدرب يامال كالمعتاد مع بقية لاعبي برشلونة الخميس. ويبدأ الفريق موسمه بالدوري الإسباني السبت في فالنسيا.
 
وفازت إسبانيا ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في يوليو، وأحرز يامال هدفا من هدفي إسبانيا أمام إنجلترا التي سجلت هدفا واحدا في نهائي البطولة.
 
كما أحرز هدفا رائعا في نصف النهائي، وفاز بجائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة بعد يوم واحد فقط من إتمامه عامه الـ17.
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