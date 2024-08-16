طائرة البرازيل المنكوبة.. صندوق أسود يكشف آخر كلمة للطيار

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بعد العثور على الصندوق الأسود، تم الكشف عن الكلمات الأخيرة لطيارين طائرة الركاب المنكوبة التي تحطمت في البرازيل مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

وبحسب الحديث في التسجيل فقد لاحظ الطيار ومساعده انخفاضا حادا في الارتفاع قبل دقيقة واحدة من الحادث.

ويتضمن التسجيل سؤال مساعد الطيار للطيار عما يجري، وقوله إن الطائرة تحتاج إلى "مزيد من القوة" لتحقيق الاستقرار.

وقال مهندس الطيران البرازيلي والمحقق في الحادث سيلسو فاريا دي سوزا إنه متأكد تقريبا من أن الجليد تسبب في الحادث، استنادا إلى مقاطع الفيديو.

وأعلنت الخطوط الجوية البرازيلية، الجمعة، تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في مدينة فينهيدو بالبرازيل.

وأكدت شركة الطيران "فويباس" في بيان لها أن طائرة كانت متجهة إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو تحطمت وعلى متنها 58 راكبا وطاقم من أربعة أفراد.