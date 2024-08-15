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مستشار سابق في البنتاغون: القوات الأوكرانية اعتمدت على بيانات أميركية في هجوم كورسك

15
AUGUST
2024
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 أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، أن "القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت بيانات المخابرات الأمريكية لاختراق أراضي مقاطعة كورسك".

وكتب ماكغريغور على منصة "إكس": "ربما تم تنفيذ الاختراق الأوكراني عبر نقطة ضعف على الحدود مع روسيا بناءً على معلومات استخباراتية أمريكية".

وتابع ماكغريغور: "تم القيام بذلك لخلق وهم بأنهم يحرزون تقدمًا حتى يرسل لهم دعاة الحرب في واشنطن المزيد من الأموال"، مضيفا: "اصنعوا السلام أيها الحمقى!".

وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي أوقف ودمر محاولات وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق المنطقة في اتجاه كورسك.

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